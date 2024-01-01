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صحيفة امريكية: البيت الأبيض يرى الاغتيال “انتكاسة لمساعيه لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة”

الأربعاء 07 أغسطس 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة امريكية: البيت الأبيض يرى الاغتيال “انتكاسة لمساعيه لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة”



واشنطن / وكالات /

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأربعاء، أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بمسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وأوضحت الصحيفة استنادا إلى مصادر مرتبطة بالبيت الأبيض، أن الصراع يزداد في الكواليس بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت إن مسؤولي البيت الأبيض يرون اغتيال هنية “انتكاسة لمساعيهم المتواصلة منذ شهور لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة”.
وأشارت إلى أن إسرائيل أبلغت البيت البيض بعد اغتيال هنية في إيران بمسؤوليتها عن العملية، لافتة إلى أن تل أبيب امتنعت عن الإدلاء بأي تعليقات أخرى بالخصوص.
وبيّنت واشنطن بوست أن مسؤولي البيت الأبيض قابلوا الاغتيال بـ”دهشة وغضب”.
ونقلت عن مصادر أمريكية رفيعة أن الرئيس جو بايدن ومسؤولين آخرين “غضبوا” جراء تنفيذ إسرائيل هجمات ضد قائد “حزب الله” فؤاد شكر، وقادة عسكريين إيرانيين دون إبلاغ واشنطن.

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