"غالانت" : حالة التصعيد قد تتدهور إلى حرب ونصر الله قد يجر لبنان إلى دفع ثمن باهظ للغاية

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن حالة التصعيد على الحدود مع جنوب لبنان “قد تتدهور إلى حالة حرب”.

وأضاف في حديثه مع قادة عسكريين قرب الحدود اللبنانية خلال مناورة تحاكي الحرب في لبنان: “في ظل الوضع الحالي، قد يجر (الأمين العام لمنظمة حزب الله حسن) نصر الله لبنان إلى دفع ثمن باهظ للغاية. لا يمكنهم (اللبنانيون) حتى تخيّل ما قد يحدث”.

وتابع غالانت، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي: “قد تتدهور هذه العملية أيضًا إلى حالة حرب، وهذا ليس شيئًا نظريًا، إنه شيء حقيقي”.

وتشهد الحدود الإسرائيلية واللبنانية منذ عدة أسابيع تصعيدا ملحوظا، خاصة على مدى الأسبوع الأخير.

ومنذ عدة أيام، أعلنت إسرائيل حالة تأهب تحسبًا لرد من إيران و”حزب الله” بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله القيادي البارز في “حزب الله” فؤاد شكر بغارة على مبنى في ضاحية بيروت الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.