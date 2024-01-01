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عشرات الشهداء في قصف مكثف على خان يونس وشهداء بغزة والبريج

الأربعاء 07 أغسطس 2024 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء في قصف مكثف على خان يونس وشهداء بغزة والبريج



غزة / سما /

ادت الغارات الاسرائيلية على مدينة خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى استشهاد 11 مواطنا واصابة اعداد اخرى.
واستهدف الاحتلال خيام النازحين في قرية عبسان شرق خان يونس ما اسفر عن خمسة شهداء وعدد من الجرحى.
واستشهد اربعة مواطنين بقصف اسرائيلي لدراجة نارية في محيط مسجد الشافعي غرب خان يونس.
وكانت سيدة فلسطينية استشهد في قصف على قرية خزاعة شرق خان يونس اضافة إلى مواطن استشهد متأثرا بجراحه.
وفي مخيم البريج وسط القطاع استشهد اثنين من المواطنين بقصف تجمع لهم شرق المخيم فيما اصيبت اعداد اخرى بجراح بقصف طال جسر وادي غزة.
وارتقى شهيد في قصف إسرائيلي استهدف شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لغائبة حمادة بحي التفاح شرق مدينة غزة.

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