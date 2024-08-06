مايكروسوفت تشجع التبرع للمستوطنات في الضفة الغربية وتمنعها عن الأونروا

سما / وكالات /

تضم شركة التكنولوجيا العملاقة "مايكروسوفت" عددًا من المنظمات التي تتخذ من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة مقرًا لها، بما في ذلك واحدة على الأقل تجمع التبرعات لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منصة التبرعات الخيرية للموظفين. ومع ذلك، قامت الشركة بإلغاء إدراج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأنوروا، التي تقدم الإغاثة في غزة، وفقًا لموظفي مايكروسوفت الذين تقدموا بطلب داخلي للشركة لتغيير سياستها. ويعني إدراج الجمعيات الخيرية على المنصة الموسعة ،أن مايكروسوفت ستقوم تلقائيًا بمطابقة التبرعات مماثلتها وإرسالها للمستوطنات المستفيدة وذلك بحسب تحقيق لموقع "دروبسايتنيوز" الأميركي.

وبحسب الموقع، بدأت مجموعة من موظفي مايكروسوفت الأسبوع الماضي في توزيع عريضة تدعو الشركة إلى التوقف عن مطابقة التبرعات لثلاث منظمات، مؤسسة معاليه أدوميم، وأكاديمية عين برات للقيادة، وفريق إنقاذ البحر الميت ميجيلوت، والتي يقولون إنها "تنتهك القانون الدولي بشكل مباشر"، مستشهدين باتفاقيات جنيف.

وبحسب عريضة الاحتجاج : "إن تمول مايكروسوفت هذه المستوطنات غير القانونية وغير الأخلاقية بشكل مباشر من خلال السماح لهذه المنظمات بالبقاء"، كما جاء في العريضة، مطالبة الشركة بالتوقف عن تمويل المنظمات الثلاث. "هذا ليس غير أخلاقي فحسب، بل إنه يتعارض أيضًا مع قيمنا الشاملة كشركة".

"ولا يزالون في طور جمع التواقيع قبل الاتصال بإدارة مايكروسوفت، ولم تقدم مايكروسوفت بيانًا على تقرير دروبسايت Drop Site، ولا تزال الجمعيات الخيرية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة متاحة على منصة Benevity، اعتبارًا من يوم الثلاثاء (6/8/2024)" بحسب الموقع.

ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، انخرط موظفو مايكروسوفت في صراع عنيف حول استجابة الشركة للقصف الإسرائيلي الهمجي لغزة. ووصف تقرير صادر عن مجلة بيزنس إنسايدر Business Insider في تشرين الثاني الماضي ثقافة متوترة داخل الشركة، مع ظهور الانقسامات بين الموظفين والإدارة نتيجة للحرب ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين والأزمة الإنسانية المستمرة في غزة منذ ذلك اليوم. وكانت إحدى نقاط الخلاف هي الاستمرار في توفير الحوسبة السحابية Microsoft Azure وبرامج الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي، وهو الدعم الذي استهدفته حملة يقودها موظفون يسمون أنفسهم ب"لا آزور (السحابية) للفصل العنصري No Azure for Apartheid.)

وقد تفاقم الصراع الداخلي في وقت سابق من هذا العام عندما قررت الشركة شطب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، البرنامج الرئيسي للأمم المتحدة الذي يخدم اللاجئين الفلسطينيين، من قائمة المستفيدين من التبرعات المطابقة للشركة. واتهمت إسرائيل موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في السابع من تشرين الأول - مدعية في كانون الثاني أن ما يصل إلى 10٪ من الوكالة لها علاقات بحماس - لكن هذه الادعاءات لم يتم إثباتها.

يشار إلى أن قرار مايكروسوفت بشطب الأونروا هو الآن موضوع عريضة منفصلة من قبل موظفي مايكروسوفت لإعادة المنظمة للتبرعات الخيرية.

والمنظمات الثلاث المدرجة في العريضة التي قدمها موظفو مايكروسوفت (مؤسسة معاليه أدوميم، وأكاديمية عين برات للقيادة، وفريق إنقاذ البحر الميت ميجيلوت) موصوفة على الإنترنت بأنها تلعب دورًا نشطًا في الاحتلال نفسه.

على وجه الخصوص، فإن هدف مؤسسة معاليه أدوميم هو "تعزيز وتحسين الرفاهة الثقافية والاجتماعية لسكان مدينة معاليه أدوميم، إسرائيل ومحيطها"، وفقًا لوثائقها الضريبية لعام 2020. وتقع معاليه أدوميم ، المستوطنة الكبيرة المقامة منذ بداية الاحتلال، خارج مدينة القدس المحتلة مباشرة، وهي مستوطنة مثيرة للجدل بشكل خاص، حيث يلقي بعض المحللين باللوم عليها في جعل حل الدولتين مستحيلاً من خلال حجب إمكانية ظهور دولة فلسطينية متصلة في الضفة الغربية.

وتصف منظمة أخرى تشجع شركة مايكروسوفت على تقديم الهدايا لها، وهي أكاديمية عين برات، نفسها بأنها برنامج "قيادة ما قبل الخدمة العسكرية" للشباب الإسرائيلي. وتشرح حملات جمع التبرعات التي تقوم بها الأكاديمية مهمة الأكاديمية بأنها "تدريب الجيل القادم من ضباط وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي من أعلى المستويات"، في حين تضيف أنها "المؤسسة الوحيدة ما قبل العسكرية التي لديها اتفاقية رسمية مع جيش الدفاع الإسرائيلي". وتوصف الأكاديمية، التي تتخذ من مستوطنة كفار أدوميم بالضفة الغربية مقراً لها، على موقع بينيفيتي بأنها "منظمة تطوعية تساعد وتدعم أي شخص ضل طريقه أو أصيب أو تعرض لأي مشكلة أخرى في منطقة صحراء يهودا".

ويمارس العاملون في مختلف أنحاء العالم التكنولوجي ضغوطاً على أصحاب العمل بشأن الدور الذي تلعبه الصناعة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد تم فصل العشرات من موظفي جوجل (Google) في نيسان الماضي بعد احتجاجهم ضد برنامج يسمى "مشروع نيمبوس" والذي زعموا أنه ساعد في تعزيز قدرة الحكومة الإسرائيلية على مراقبة الفلسطينيين. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت مجموعة من الموظفين في شركة أبل بتوزيع عريضة دعت الشركة إلى التوقف عن تقديم التبرعات المطابقة لمنظمات مثل أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي وغيرها من المنظمات المشاركة في دعم الاستيطان المستمر في أراضي الضفة الغربية أو الأنشطة العسكرية الإسرائيلية.

تقدم كل من مايكروسوفت (Microsoft) وأبل (Apple) مساهمات مطابقة لأصحاب العمل لمنظمات الاستيطان من خلال منصة مطابقة الأعمال الخيرية الداخلية المعروفة باسم Benevity. وبحسب الموظفين في الشركة، فضلاً عن الوثائق المتاحة للعامة حول برنامج المطابقة، تنص شركة مايكروسوفت على أنها ستطابق ما يصل إلى 15000 دولار أمريكي لكل عام تقويمي عن كل موظف أمريكي يتبرع لمنظمة مسجلة على المنصة. ومع ذلك، فإن التبرعات للمنظمات غير الربحية في الخارج لا تُخصم من الضرائب عادةً.

وعلى موقعها الإلكتروني، تقول مايكروسوفت إن نهجها في الشؤون الدولية كان موجهًا جزئيًا بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي وثيقة تنص على أن الشركات يجب أن "تمتثل لجميع القوانين المعمول بها وتحترم حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، أينما تعمل"، فضلاً عن "معاملة خطر التسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها كقضية امتثال قانوني".

لقد أثار الانفصال الواضح بين التزام مايكروسوفت المعلن بالالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان وأفعالها وشراكاتها في العالم الحقيقي انزعاج بعض الموظفين الذين يطالبون الآن الشركة بالالتزام بقيمها المعلنة.

وقال حسام نصر، مهندس برمجيات في مايكروسوفت ومنظم حملة "لا لأزور للفصل العنصري": "لقد ساعدت مايكروسوفت وشجعت بل وعجلت بهذه الإبادة الجماعية من خلال الاستمرار في بيع خدمات أزور للجيش الإسرائيلي، في حين تجاهلت وقمعت المعارضة الداخلية للموظفين وأسكتت الموظفين الفلسطينيين والعرب والمؤيدين للفلسطينيين". "إنه لأمر مخيب للآمال بقدر ما هو غير مفاجئ أن تمتنع مايكروسوفت عن تمويل الأونروا، المنظمة الأكثر أهمية التي تقدم الدعم الإنساني للفلسطينيين، بينما تساعد في الوقت نفسه في تمويل مشاريع الاستيطان التي يُعترف عالميًا بأنها تنتهك القانون الدولي".