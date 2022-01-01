بوتين يندد بـتوغل بري للجيش الأوكراني في منطقة كورسك

موسكو/ وكالات/

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن أوكرانيا تقوم “باستفزاز واسع النطاق” في منطقة كورسك الحدودية التي شهدت توغلا للقوات الأوكرانية منذ الثلاثاء.

وأكد بوتين في بدء اجتماع حكومي بثه التلفزيون الروسي، “قام نظام كييف باستفزاز جديد واسع النطاق، حيث أطلق عشوائيا أنواعا مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على المباني المدنية والمنازل وسيارات الإسعاف”.

وشنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على منطقة كورسك الروسية اليوم الأربعاء في إطار ما قال مسؤولون روس إنها محاولة كبيرة لاختراق الحدود الروسية وإجبار قادة الجيش على تجميع قوات من مناطق أخرى من الجبهة.

وقال سيرجي شويجو رئيس مجلس الأمن الروسي إن بلاده تقدمت هذا العام واستولت على 420 كيلومترا مربعا من الأراضي من القوات الأوكرانية منذ 14 يونيو حزيران بعد فشل هجوم أوكرانيا المضاد عام 2023 في تحقيق أي مكاسب كبيرة.

وردت أوكرانيا بهجوم أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع ومسؤولون روس آخرون إن القوات الأوكرانية شنت هجوما بريا وجويا كبيرا لاختراق روسيا بالقرب من بلدة سودجا الحدودية على بعد 530 كيلومترا جنوب غربي موسكو.

وصرح المسؤولون بأن روسيا صدت الهجمات، التي كانت من أكبر التوغلات داخل روسيا منذ بدء الحرب في عام 2022، لكن هناك علامات على تحركات عسكرية كبيرة في المنطقة. وأرسلت موسكو قوات احتياط للمساعدة في تعزيز الدفاعات الروسية.

ولم تعلق أوكرانيا على الأحداث.

وقال أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم كورسك إن المنطقة شهدت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ الليلة الماضية، ونصح المواطنين بالابتعاد عن النوافذ.

وأفاد مدونون عسكريون روس بأن معارك ضارية تجري في المنطقة الحدودية وأن أوكرانيا تحشد قواتها بالقرب من الحدود.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك الحدودية الروسية استهدف السكان المدنيين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها لإذاعة سبوتنيك الروسية “هذا عمل إرهابي آخر… من الواضح أنه موجه ضد سكان مسالمين، ضد سكان مدنيين”.

وتقول كل من روسيا وأكرانيا إن هجماتهما لا تستهدف المدنيين رغم أن خسائر الحرب في صفوف المدنية هائلة.

وقال مسؤولون إن بلدة سودجا الحدودية تعرضت لهجوم. وذكر سميرنوف أن طائرة مسيرة هجومية أطلقتها أوكرانيا أصابت سيارة إسعاف خارج البلدة مما أسفر عن مقتل السائق ومسعف وإصابة طبيب.

وقال رجل دين كبير من الأرثوذكس إن النار اشتعلت في كاتدرائية ومبان أخرى داخل دير كبير خارج سودجا جراء القصف الأوكراني، لكن لم يصب أحد بأذى.