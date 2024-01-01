الاعلام العبري : السلطة الفلسطينية مطالبة بدفع 2 مليار شيكل لإسرائيل بدل ديون كهرباء

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزارة المالية الإسرائيلية وممثلين عن السلطة الفلسطينية توصلوا إلى اتفاق يتم بموجبه دفع ديون مستحقة لشركة الكهرباء بقيمة 2 مليار شيكل .

وبحسب الصحيفة فإن المبلغ الكبير هو ديون سابقة متراكمة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بدل تزويد الضفة الغربية بالتيار الكهربائي.

الذي أمر بتغيير السياسة هو وزير المالية بتسلئيل سموتريش حيث بدأت إسرائيل بتحصيل ديون إمدادات الكهرباء الحالية المتراكمة قبل عام، مما حال دون تضخم الدين، ولكن لا تزال هناك ديون غير مدفوعة يبلغ مجموعها 2 مليار شيكل.

وبحسب قول الصحيفة فقد تم حل هذه المشكلة، ففي وزارة المالية الإسرائيلية وجدوا طريقة لإحالة الديون إلى السلطة الفلسطينية.

وبدعم من سموتريتش، أوضحت وزارة المالية لمسؤولي السلطة الفلسطينية أن أمامهم طريقين لوقف الديون: تسوية مع إسرائيل، أو اقتطاعها من جانب واحد من قبل وزارة المالية، من خلال وقف تحويل أموال المقاصة .

وتزعم الصحيفة فقد اختار الممثلون الفلسطينيون توزيع الدفعات، وفي الأشهر الخمسة الأخيرة تم دفع 50 مليون شيكل من أموال المقاصة لهم مقابل الديون.