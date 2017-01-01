بعد ساعات من تعيينه رئيسًا لحركة “حماس”.. كاتس يدعو لاغتيال السنوار ومحو “حماس ”

القدس- (أ ف ب) – دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء الى “تصفية سريعة” ليحيى السنوار، بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لاسماعيل هنية الذي استشهد في طهران الاسبوع الفائت.

وكتب كاتس على منصة اكس أن “تعيين الارهابي يحيى السنوار على رأس حماس خلفا لاسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة”.

وأعلنت حركة “حماس”، اليوم اختيار زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية، وقالت في بيان: “تعلن حركة حماس عن اختيار القائد السنوار (61 عاما) رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية”.

ولم تذكر “حماس” أي تفاصيل أخرى بالخصوص، لكنها أعلنت في بيان السبت الماضي أن قيادتها باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا لهنية الذي جرى اغتياله في طهران فجر الأربعاء الماضي، إثر هجوم نُسب لإسرائيل.

ووفق النظام الداخلي لحماس، تُختار الشخصيات في المناصب القيادية عبر انتخابات داخلية تجريها الحركة كل أربع سنوات، ويشارك فيها أعضاؤها في قطاع غزة وفي سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويختار أعضاء مجلس الشورى الشخصيات المرشحة لمنصب معين، ومن ثم تُطرَح الأسماء للتصويت عليها، والفائز بأعلى أصوات يحوز المنصب، وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، انتخب السنوار رئيسا للحركة في القطاع عام 2017، ومرة أخرى عام 2021.

وتعتبر إسرائيل السنوار مهندس عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف حربها الحالية على غزة التي أسمتها “السيوف الحديدية”.