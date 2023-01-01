الاحتلال يعدم فلسطينيًا بالرصاص بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن

اريحا/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن قواته قتلت فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية.

وأوضح في بيان أن قوة من “الوحدة 636” (قوات خاصة) نفذت “عملية استباقية” قرب مستوطنة “بكاعوت” بغور الأردن “تمكنت من القضاء على مسلح (دون تحديد هويته أو عمره) حاول قبل قليل تنفيذ عملية إطلاق نار”.

وأضاف أنه “لا توجد إصابات في صفوف قواتنا”، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 19:40 (ت.غ)، لم يصدر عن الجانب الفلسطيني تعليق على الحادثة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصادر رسمية فلسطينية استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة.

وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى 618، منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف إضافة إلى القتلى والجرحى، نحو 10 آلاف معتقل.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.