  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعدم فلسطينيًا بالرصاص بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعدم فلسطينيًا بالرصاص بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن



اريحا/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن قواته قتلت فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية.
وأوضح في بيان أن قوة من “الوحدة 636” (قوات خاصة) نفذت “عملية استباقية” قرب مستوطنة “بكاعوت” بغور الأردن “تمكنت من القضاء على مسلح (دون تحديد هويته أو عمره) حاول قبل قليل تنفيذ عملية إطلاق نار”.
وأضاف أنه “لا توجد إصابات في صفوف قواتنا”، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 19:40 (ت.غ)، لم يصدر عن الجانب الفلسطيني تعليق على الحادثة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصادر رسمية فلسطينية استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة.
وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى 618، منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف إضافة إلى القتلى والجرحى، نحو 10 آلاف معتقل.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

الأكثر قراءة اليوم

اولي..مصر تحرز تقدما في المفاوضات ..نتنياهو وافق على فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية

قلق غربي من احتمال انضمام باكستان لمعركة محور المقاومة القادمة ضد اسرائيل..

تسريب صوتي من ايران: التيار الاصلاحي يبحث عن رد معتدل وابعاد طهران عن محور المقاومة..

نصر الله سيُطبِّق معادلة تل أبيب مُقابِل بيروت.. سيناريوهات متطرّفة يتوقّعها الكيان من إيران..

الرئيس عباس : اغتيال هنية عملية جبانة هدفها إطالة حرب غزة والقطاع يجب ان يعود لسيطرة السلطة

“اغتصاب وذل وتجويع”.. منظمة إسرائيلية تنشر “شهادات مروعة” لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب داخل السجون

نصر الله : على سكان حيفا أن يستعدوا لأي سيناريو ونتنياهو لا يريد وقفا للحرب ومشروعه في غزة اقتلاع أهلها وتهجيرهم..

الأخبار الرئيسية

حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسى خلفا لإسماعيل هنية

إصابة 6 عسكريين إسرائيليين في هجوم صاروخي خلال معركة اندلعت جنوب قطاع غزة

نصر الله : على سكان حيفا أن يستعدوا لأي سيناريو ونتنياهو لا يريد وقفا للحرب ومشروعه في غزة اقتلاع أهلها وتهجيرهم..

يحيى السنوار... حكاية «الرقم 1» يرويها «رفاق الزنزانة» ...

إصابة 17 اسرائيليا في قصفٍ لـ”حزب الله” على عكا ونهاريا وطائرات مسيرة تقصف شمال الجولان..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية