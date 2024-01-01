هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 86 إمرأة فلسطينية

رام الله / سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا زالت تحتجز 86 إمرأة فلسطينية، جميعهن في سجن الدامون، وأسيرتين فقط في مركز تحقيق المسكوبية.

وتمكن محامي الهيئة من زيارة السجن والالتقاء بالاسيرتين هديل شطارة (32 عاماً) من بلدة المزرعة الشرقية شرق محافظة رام الله والبيرة، والمعتقلة منذ شهري وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة " 6 شهور"، وسلوى حمدان (45 عاماً)، من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، معتقلة منذ 4 شهور ولا زالت موقوفة، حيث استمع لهم واطلع على أوضاعهم الحياتية والصحية.

وأوضحت الهيئة أن الوضع العام لدى الأسيرات لا زال صعباً ومعقداً، وهناك ممارسات يومية مقصودة ومتعمدة هدفها النيل منهن والتأثير على نفسياتهن، دون مراعاة أي خصوصية لهن.

وبينت الهيئة أن الأيام الماضية شهدت اشكالية في عملية التنفس لدى الأسيرات، وذلك لاقدام ادارة السجن برش غرفهن بمبيدات ضد الحشرات، مما أدى الى إصدار روائح كريهة أثرت كثيراً على حالتهن الصحية، كونهن يقضين غالبية وقتهن داخل الغرف ولا يخرجن للفورة إلا ساعة واحدة فقط.

وأكدت الهيئة أن الوضع الحياتي والصحي في سجن الدامون لا زال على ما هو عليه، حيث العقوبات والحرمان واللا مبالاة لمطالب الأسيرات، والنقص في الملابس والطعام والماء، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وغيرها من الاحتياجات الحياتية اليومية جميعها غائبة، وتستخدم كوسيلة للتعذيب والحرمان.