إصابة 17 اسرائيليا في قصفٍ لـ”حزب الله” على عكا ونهاريا وطائرات مسيرة تقصف شمال الجولان..

القدس المحتلة / سما/



قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على شمال فلسطين المحتلة اليوم الثلاثاء، موضحة أن ردها المتوقع على اغتيال إسرائيل لأحد كبار قادتها الأسبوع الماضي لم يأت بعد، كما اعلنت القناة 12 الاسرائيلية بانطلاق صفارات الإنذار في شمال الجولان السوري المحتل إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من لبنان.

وذكر حزب الله أنه شن “هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وحققت إصابات مؤكدة”.

وأضاف أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في موقع آخر.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “دوي انفجارات سمع في سماء مدينة نهاريا أثناء اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان”.

وأضافت أنه “تم رصد طائرة مسيرة في سماء المدينة”.

وكانت صفارات الإنذار دوت دون توقف في أكثر من 20 بلدة إسرائيلية مع تنبيهات بشبه إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان.

وأشارت القناة إلى “إصابة 17 اسرائيليا بجروح حرجة” بسقوط مسيرة في بلدة مزرعة بالجليل الغربي.

وأعلنت إذاعة الجيش “إصابة إسرائيليين بشظايا صاروخ في الجليل الغربي”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مهاجمة مبنى وصفه بالعسكري في منطقة النبطية في جنوب لبنان.

وأضاف: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية على مبنى عسكري في منطقة النبطية في جنوب لبنان والذي كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله”.

وتابع: “كما أغارت طائرات حربية على مبنى عسكري لحزب الله في منطقة الخيام”.

بدوره، قال حزب الله اللبناني، إن عناصره “شنّوا هجوما جويا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدف مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة (شمال إسرائيل) وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة”.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب خلال الأيام الماضية على الحدود مع لبنان، تحسبا لرد “حزب الله” على اغتيال القيادي فيها فؤاد شكر 30 يوليو/ تموز الماضي، كما تترقب تل أبيب ردا إيرانيا محتملا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

