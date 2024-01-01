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3 شهداء بعد محاصرة منزل بجنين وارتفاع عدد الشهداء الى 8 منذ صباح اليوم..

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء بعد محاصرة منزل بجنين وارتفاع عدد الشهداء الى 8 منذ صباح اليوم..



جنين/ سما/

 استشهد 3 مواطنين وأصيب آخران ظهر اليوم الثلاثاء، في قرية كفرقود غرب جنين بعد محاصرة قوات الاحتلال لمنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية وحاصرت منزل امين سر حركة فتح في جنين جهاد ابو الكامل.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى المنطقة ومنع الطواقم الطبية والصحفيين من الوصول للمكان.

وقال ضابط اسعاف إن هناك 3 شهداء واصابتين إلا أن سلطات الاحتلال عقب تنسيق تسليمهم منعت الوصول اليهم.

وانسحب جيش الاحتلال من محيط المنزل الذي كان يحاصره في كفر قود وطلب من الاسعاف ان يتبعه.

وارتفعت حصيلة الشهداء بمدينة جنين الى 8، حيث استشهد 5 مواطنين صباح اليوم وأصيب آخرون في قصف مركبة بالحارة الشرقية بجنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين منذ أمس ودمّرت البنية التحتية التي أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة وسط اندلاع مواجهات.

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