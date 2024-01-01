  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إصابة مُجنّدة إسرائيلية بعملية طعن قرب حاجز “النفق” العسكري بالقدس واستشهاد المُنفذ..

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مُجنّدة إسرائيلية بعملية طعن قرب حاجز “النفق” العسكري بالقدس واستشهاد المُنفذ..



القدس المحتلة / سما/
أصيبت مجندة إسرائيلية في عملية طعن عند حاجز عسكري جنوبي القدس، صباح الثلاثاء، قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية “تحييد” المنفذ.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها “ورد بلاغ عن وقوع عملية طعن على حاجز النفق في ضواحي مدينة القدس”.
وأضافت: “أسفر ذلك عن إصابة أنثى بجروح طفيفة على الحاجز، وتم تحييد المشتبه به من قبل قوات الأمن وعناصر شرطة حرس الحدود العاملين على الحاجز”، دون مزيد من التفاصيل.
وتابعت: “تم استدعاء قوات الشرطة في منطقة القدس إلى مكان الحادث”.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المصابة “مجنّدة”، ولم توفر معلومات عن مصير المنفذ الذي اكتفت بالقول إنه جرى “تحييده”.

 

وتستخدم الشرطة الإسرائيلية عادة لفظ “تحييد” للإشارة إلى تعاملها مع أي مشتبه بهم أو متورطين في حوادث أمنية أو عمليات طعن، وأحيانا يسفر التحييد عن إصابة المهاجم، لكن في غالبية الأحيان يكون التحييد دلالة على استشهاده.

الأكثر قراءة اليوم

هذا هو الموعد الذي ستُوجّه فيه إيران “ضربتها الانتقامية” لإسرائيل..

استشهاد الأسير عمر جنيد من غزة تحت التعذيب بسجن “سدي تيمان” الإسرائيلي

سموتريتش: موت مليوني فلسطيني بغزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” ومن المستحيل تدمير حماس دون هذا الأمر

اولي..مصر تحرز تقدما في المفاوضات ..نتنياهو وافق على فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية

نصر الله سيُطبِّق معادلة تل أبيب مُقابِل بيروت.. سيناريوهات متطرّفة يتوقّعها الكيان من إيران..

قلق غربي من احتمال انضمام باكستان لمعركة محور المقاومة القادمة ضد اسرائيل..

إصابة 7 جنود إسرائيليين بقنبلة يدوية ألقاها مقاوم عليهم في رفح جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

قلق غربي من احتمال انضمام باكستان لمعركة محور المقاومة القادمة ضد اسرائيل..

شهداء في عدوان جيش الاحتلال على جنين ومخيمها..

الرئيس عباس : اغتيال هنية عملية جبانة هدفها إطالة حرب غزة والقطاع يجب ان يعود لسيطرة السلطة

نصر الله سيُطبِّق معادلة تل أبيب مُقابِل بيروت.. سيناريوهات متطرّفة يتوقّعها الكيان من إيران..

“اغتصاب وذل وتجويع”.. منظمة إسرائيلية تنشر “شهادات مروعة” لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب داخل السجون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية