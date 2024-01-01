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استشهاد أربعة عناصر من “حزب الله” بغارة إسرائيلية على أحد المنازل بجنوبي لبنان

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد أربعة عناصر من “حزب الله” بغارة إسرائيلية على أحد المنازل بجنوبي لبنان



سما / وكالات /

 استشهد أربعة أشخاص الثلاثاء في غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية، جميعهم مقاتلون في حزب الله كما أكد مصدر أمني لبناني لفرانس برس، على وقع مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله واسرائيل وسط تصعيد إقليمي.
ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
لكن منسوب التوتر ارتفع مؤخرا فيما تدعو أطراف دولية عدة إلى تفادي التصعيد في الشرق الاوسط، بعدما توعّدت إيران وحليفها حزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان الثلاثاء أن غارة اسرائيلية “استهدفت منزلا في بلدة ميفدون” أدّت إلى “استشهاد أربعة أشخاص”.

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