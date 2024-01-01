  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء في عدوان جيش الاحتلال على جنين ومخيمها..

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء في عدوان جيش الاحتلال على جنين ومخيمها..



جنين/سما/

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، مركبة بالحارة الشرقية من جنين.

واعلنت الصحة استشهاد الشاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاماً) جراء قصف الاحتلال في جنين.

ووصل جثمان الشهيد احمد حسام السعدي مستشفى جنين الحكومي نتيجة القصف.

كما استشهد الشابان ايهم الجبر وخطاب البدوية وشهيد رابع في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت طواقم الهلال الأحمر إن طواقمه نقلت 5 شهداء حتى اللحظة جراء قصف الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي في جنين.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ غارتين في جنين "الاولى على دراجة نارية يستقلها مقاوميْن، وأخرى استهدفت خليّة أطلقت النار على الجيش."

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال جنين ومخيمها ودمّرت البنية التحتية التي أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة وسط اندلاع مواجهات ولا زالت مستمرة في عدوانها.

الأكثر قراءة اليوم

هذا هو الموعد الذي ستُوجّه فيه إيران “ضربتها الانتقامية” لإسرائيل..

استشهاد الأسير عمر جنيد من غزة تحت التعذيب بسجن “سدي تيمان” الإسرائيلي

سموتريتش: موت مليوني فلسطيني بغزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” ومن المستحيل تدمير حماس دون هذا الأمر

سيناريو "يوم الدين"..تخوّفٌ أمريكيٌّ-إسرائيليٌّ من نشوب حربٍ شاملةٍ تُوقع آلاف القتلى والجرحى بالكيان

اولي..مصر تحرز تقدما في المفاوضات ..نتنياهو وافق على فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية

إصابة 7 جنود إسرائيليين بقنبلة يدوية ألقاها مقاوم عليهم في رفح جنوب قطاع غزة

نصر الله سيُطبِّق معادلة تل أبيب مُقابِل بيروت.. سيناريوهات متطرّفة يتوقّعها الكيان من إيران..

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس : اغتيال هنية عملية جبانة هدفها إطالة حرب غزة والقطاع يجب ان يعود لسيطرة السلطة

نصر الله سيُطبِّق معادلة تل أبيب مُقابِل بيروت.. سيناريوهات متطرّفة يتوقّعها الكيان من إيران..

“اغتصاب وذل وتجويع”.. منظمة إسرائيلية تنشر “شهادات مروعة” لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب داخل السجون

305 يوما من العدوان على غزة : شهداء بالعشرات بينهم عناصر تأمين المساعدات

4 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في عقابا بطوباس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية