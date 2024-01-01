شهداء في عدوان جيش الاحتلال على جنين ومخيمها..

جنين/سما/

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، مركبة بالحارة الشرقية من جنين.

واعلنت الصحة استشهاد الشاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاماً) جراء قصف الاحتلال في جنين.

ووصل جثمان الشهيد احمد حسام السعدي مستشفى جنين الحكومي نتيجة القصف.

كما استشهد الشابان ايهم الجبر وخطاب البدوية وشهيد رابع في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت طواقم الهلال الأحمر إن طواقمه نقلت 5 شهداء حتى اللحظة جراء قصف الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي في جنين.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ غارتين في جنين "الاولى على دراجة نارية يستقلها مقاوميْن، وأخرى استهدفت خليّة أطلقت النار على الجيش."

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال جنين ومخيمها ودمّرت البنية التحتية التي أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة وسط اندلاع مواجهات ولا زالت مستمرة في عدوانها.