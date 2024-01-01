  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية": أكثر من 10 آلاف طالب استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية": أكثر من 10 آلاف طالب استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة



رام الله/سما/

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن نحو 10.043 طالبا استُشهدوا و16.423 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9936، والذين أصيبوا إلى 15897، فيما استُشهد في الضفة 107 طالب وأصيب 526 آخرون، إضافة إلى اعتقال 390.

وأشارت إلى أن 504 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 117 في الضفة.

ولفتت إلى أن 119 مدرسة حكومية في قطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة، وتدمير أكثر من 62 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للقصف والتخريب، كما تعرضت 20 جامعة لأضرار بالغة، كما تعرض أكثر من 31 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 بشكل جزئي، أما في الضفة تعرضت 69 مدرسة للتخريب، و5 جامعات للاقتحامات المتكررة والتخريب والعبث بمحتوياتها.

ومنذ بدء العدوان حرم الاحتلال أكثر من 620 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم منهم 39 ألف طالب ثانوية عامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

الأكثر قراءة اليوم

هذا هو الموعد الذي ستُوجّه فيه إيران “ضربتها الانتقامية” لإسرائيل..

سموتريتش: موت مليوني فلسطيني بغزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” ومن المستحيل تدمير حماس دون هذا الأمر

استشهاد الأسير عمر جنيد من غزة تحت التعذيب بسجن “سدي تيمان” الإسرائيلي

سيناريو "يوم الدين"..تخوّفٌ أمريكيٌّ-إسرائيليٌّ من نشوب حربٍ شاملةٍ تُوقع آلاف القتلى والجرحى بالكيان

اولي..مصر تحرز تقدما في المفاوضات ..نتنياهو وافق على فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية

الاقتصاد الاسرائيلي ينهار ..الدولار في طريقه إلى عتبة الـ 4 شواكل ..

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أخطأت في حساباتها باغتيال هنية وستتلقى “ردا قاصما”..

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس : اغتيال هنية عملية جبانة هدفها إطالة حرب غزة والقطاع يجب ان يعود لسيطرة السلطة

نصر الله سيُطبِّق معادلة تل أبيب مُقابِل بيروت.. سيناريوهات متطرّفة يتوقّعها الكيان من إيران..

“اغتصاب وذل وتجويع”.. منظمة إسرائيلية تنشر “شهادات مروعة” لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب داخل السجون

305 يوما من العدوان على غزة : شهداء بالعشرات بينهم عناصر تأمين المساعدات

4 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في عقابا بطوباس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية