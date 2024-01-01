الصحة: استشهاد شاب في قصف للاحتلال لمركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين

جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب اليوم الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال لمركبة في مدينة جنين,

وأفادت الصحة، باستشهاد الشاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاما) بعد قصف الاحتلال لمركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وواصلت قوات الاحتلال اليوم، اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية، وسط اندلاع مواجهات وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال واصلت الاقتحام الذي بدأته لمدينة جنين ومخيمها منذ مساء أمس، مخلفة أضرارا مادية جسيمة في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.