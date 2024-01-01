التنمية الاجتماعية: اليوم صرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد عن صرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت في بيان صادر عن الوزارة، أن هذه الدفعة ستشمل صرف مخصصات أكثر من 27 ألف أسرة مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 60 مليون شيقل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت حمد إلى أن الوزارة تبذل جهودا للتغلب على معيقات صرف مخصصات للأسر الفقيرة في قطاع غزة، إذ أن الوزارة قدمت مساعدات طارئة لأكثر من 172,000 أسرة في غزة، واستفاد منها أكثر من مليون ومئتي ألف فرد في غزة، مما يشكل 55% من عدد السكان في قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه من خلال قاعدة بيانات الوزارة (السجل الوطني الاجتماعي وعددها 86000 أسرة في غزة)، تم صرف مساعدات مالية لحوالي 60,000 أسرة. كما أنه ومن خلال الاستمارة المصغرة التي أطلقتها الوزارة لجمع بيانات عن المتضررين في الضفة وغزة، سيتم صرف مساعدات نقدية لـ 31,500 أسرة متضررة جديدة في قطاع غزة بقيمة 1000 شيكل للدفعة.

وقالت حمد:" نعلم أن الاحتياج كبير والظروف صعبة جداً، إلا أن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها وبكافة السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة أهلنا في غزة والضفة والقدس خصوصا في ظل الأزمة المالية الناتجة عن سياسات الاحتلال بقرصنة الأموال الفلسطينية، وخاصة الاقتطاعات الأخيرة غير المسبوقة".

وأعربت عن شكرها للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في سبيل دعم برامج الوزارة والحد من الفقر في فلسطين.