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طهران تطلب من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع إسرائيل..

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تطلب من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع إسرائيل..



طهران/ وكالات/

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين إيرانيين أن طهران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع إسرائيل.
وقال المسؤولون إن روسيا بدأت فعلا تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وتأتي الزيارة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران.
وعززت إسرائيل -التي لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن اغتيال هنية- حالة التأهب لدى قواتها وبمرافقها الحيوية إلى أقصى درجة تحسبا لرد من إيران.
وتصاعدت التوقعات بأن تشن إيران ضرباتها الانتقامية ضد إسرائيل في الساعات المقبلة ردا على اغتيال هنية.

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