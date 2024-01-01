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صحيفة: غارة أميركية اغتالت قياديا ينتمي لجماعة “أنصار الله” مختصا في تصنيع المسيّرات

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: غارة أميركية اغتالت قياديا ينتمي لجماعة “أنصار الله” مختصا في تصنيع المسيّرات



واشنطن / وكالات/

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن غارة أميركية قرب بغداد قتلت الأسبوع الماضي قياديا ينتمي لجماعة أنصار الله مختصا في تصنيع المسيّرات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية.
وكانت جماعة “أنصار الله” أعلنت أمس الاثنين أنها أسقطت مسيرة أميركية من نوع “إم كيو 9” فوق محافظة صعدة شمالي اليمن.
ويأتي الإعلان الأميركي في وقت تصاعدت فيه التوقعات بشن إيران ضربات ضد إسرائيل في الساعات المقبلة، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قبل أيام في طهران.

وتشن جماعة “انصار الله” هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن متجهة لإسرائيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وردا على هذه الهجمات، تشن واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.
في المقابل، ردت الجماعة باستهداف السفن الأميركية والبريطانية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

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