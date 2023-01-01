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“اغتصاب وذل وتجويع”.. منظمة إسرائيلية تنشر “شهادات مروعة” لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب داخل السجون

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“اغتصاب وذل وتجويع”.. منظمة إسرائيلية تنشر “شهادات مروعة” لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب داخل السجون



القدس المحتلة / سما/

نشرت منظمة “بتسليم” الحقوقية الإسرائيلية، مساء الاثنين، “شهادات مروعة” لأسرى فلسطينيين سابقين في سجون تل أبيب، قالوا إنهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي والحرمان من النوم.
وشمل التقرير الموسع الذي نشرته المنظمة، شهادات 55 فلسطينيا، بينهم 30 من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية و21 من غزة و4 من “فلسطيني 48″، وتدور إفاداتهم حول ما تعرضوا له في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبين الأسرى أطباء ونساء أكاديميات ومحامون وطلبة جامعات وأطفال وقُيادات سياسية.
وتشير الإفادات التي أدلى بها الأسرى للمنظمة إلى “واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة، قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل العنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد”.
كذلك فُرضت على الأسرى الفلسطينيين “ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم، ومنع ممارسة العبادة، وفرض عقوبات على ممارستها، ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصّية ومنع العلاج الطبي المناسب”، وفق “بتسليم” الحقوقية.

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