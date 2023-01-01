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مصر تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانخراط بجدية بمفاوضات تهدئة عزة

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانخراط بجدية بمفاوضات تهدئة عزة



القاهرة/ سما/

 طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الضغط على إسرائيل للانخراط “بجدية” في مفاوضات الهدنة بشأن الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع بلينكن، وفق بيان للخارجية المصرية، في وقت تشهد المفاوضات فيه تعثرا عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران الأربعاء الماضي.
وفي الاتصال الهاتفي، بحث الجانبان “التصعيد الجاري في الإقليم وسبل احتوائه”.
كما استعرض الوزير المصري الاتصالات التي أجراها مع نظرائه بعدد من دول الإقليم ودول أوروبية “بهدف احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، على خلفية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وما خلفته من احتقان وردود أفعال قد تؤدي إلى خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، وتهدد بتوسيع رقعة الصراع بشكل غير مسبوق”، بحسب بيان الخارجية المصرية.
وأكد على “ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس، وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها”.

وطالب الوزير المصري نظيره الأمريكي بـ”الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة”.
وتطرق الاتصال الهاتفي إلى “الموقف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار والجهود المصرية القطرية والأمريكية المبذولة في هذا الشأن”.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

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