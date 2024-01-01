  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء حارة نسبيا

الثلاثاء 06 أغسطس 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة نسبيا



رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

هذا هو الموعد الذي ستُوجّه فيه إيران “ضربتها الانتقامية” لإسرائيل..

سموتريتش: موت مليوني فلسطيني بغزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” ومن المستحيل تدمير حماس دون هذا الأمر

استشهاد الأسير عمر جنيد من غزة تحت التعذيب بسجن “سدي تيمان” الإسرائيلي

سيناريو "يوم الدين"..تخوّفٌ أمريكيٌّ-إسرائيليٌّ من نشوب حربٍ شاملةٍ تُوقع آلاف القتلى والجرحى بالكيان

اولي..مصر تحرز تقدما في المفاوضات ..نتنياهو وافق على فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية

الاقتصاد الاسرائيلي ينهار ..الدولار في طريقه إلى عتبة الـ 4 شواكل ..

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أخطأت في حساباتها باغتيال هنية وستتلقى “ردا قاصما”..

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس : اغتيال هنية عملية جبانة هدفها إطالة حرب غزة والقطاع يجب ان يعود لسيطرة السلطة

نصر الله سيُطبِّق معادلة تل أبيب مُقابِل بيروت.. سيناريوهات متطرّفة يتوقّعها الكيان من إيران..

“اغتصاب وذل وتجويع”.. منظمة إسرائيلية تنشر “شهادات مروعة” لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب داخل السجون

305 يوما من العدوان على غزة : شهداء بالعشرات بينهم عناصر تأمين المساعدات

4 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في عقابا بطوباس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية