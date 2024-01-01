اولي..مصر تحرز تقدما في المفاوضات ..نتنياهو وافق على فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية

القاهرة/سما/

كشفت مصادر مطلعه مصريه اليوم ان القاهرة احرزت تقدما في المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق باعاده فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بإدارة فلسطينيه بخلاف حماس على أن تنسحب إسرائيل من المعبر الفلسطيني قريبا .

وحسب المصادر المصرية أكدت موافقه نتنياهو على المطلب المصري باعاده فتح معبر رفح الفلسطيني بإدارة فلسطينيه.

وأوضحت المصادر ان المفاوضات التي جرت في القاهره اول امس بحضور رئيسي جهازي الشاباك و الموساد عادا الي إسرائيل بالمطالب المصريه وهي انسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا واداره معبر رفح الفلسطيني بطرف فلسطيني ووقف الحرب واتمام صفقه التبادل .

وقد كشفت المصادر على صدور موافقه مبدئية فيما يتعلق باعاده فتح معبر رفح حيث وافق نتنياهو على مطلب مصر بإدارة معبر رفح الفلسطيني بطرف فلسطيني بخلاف حماس على أن تنسحب اسرائيل من المعبر الفلسطيني بينما مازالت هناك نقاط عالقه في المفاوضات وهي اصرار إسرائيل على السيطره على محور فلادلفيا بعدما قامت بتشييد طريق ممر معبر كرم ابو سالم باتجاه البحر كما تصر إسرائيل على نفي الأسرى الفلسطينيين وعددهم ١٥٠ ضمن اتفاقيه التبادل لخارج الأراضي الفلسطينيه.

وأوضحت المصادر ان الايام القليله القادمه ستشهد ترتيبات بشأن اعاده فتح معبر رفح البري واداره المعبر الفلسطيني عن طريق طرف فلسطيني ويرجح ان يكون تابع للسلطة الفلسطينيه في رام الله.