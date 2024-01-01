جنرال إسرائيلي سابق: رد إيران على اغتيال هنية قد يطال منشآت حيوية في دولة الاحتلال وسيكون اقوى من ردها السابق

القدس المحتلة/سما/

توقع الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكوف عاميدرور، الاثنين، أن يطال الرد الإيراني المتوقع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء زيارته للعاصمة طهران، منشآت حيوية في إسرائيل.

وقال عاميدرور في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه يتوقع “أن يكون رد إيران أقوى بالمقارنة مع ردّها على قصف قنصليتها في دمشق أبريل/نيسان الماضي”.

وبحسب تقييم المسؤول العسكري، فإن “الأهداف (في إسرائيل) قد تكون مختلفة وتطال منشآت حيوية”.

واعتبر عاميدرور أن “ضربة استباقية إسرائيلية ضد حزب الله (في لبنان) ممكنة، ولكن خطوة مماثلة ضد إيران قد تكون معقدة نظرًا للمسافة بين البلدين”.

وتتحسب إسرائيل لرد إيراني بضرب مواقع عسكرية وحيوية في المنطقة ما بين تل أبيب في وسط البلاد وشمالها، وتعد لصده برفع حالة الجاهزية العسكرية والصحية والداخلية.

فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة إسرائيل في صد الهجوم المتوقع رغم الخلافات المزعومة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والتقديرات في إسرائيل هي أن إيران وحليفها اللبناني “حزب الله” الذي يريد الانتقام لاغتيال القيادي العسكري البارز فيه فؤاد شكر في العاصمة اللبنانية بيروت، سيركزان على المنشآت العسكرية في شمال ووسط إسرائيل.