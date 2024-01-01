قائد عسكري إسرائيلي : لا ننوي الانسحاب من محور فيلادلفيا..

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو، خلال نقاش مع الحكومة، الإثنين، إن الجيش لا يعتزم الانسحاب من محور فيلادلفيا، حتى وإن كان ذلك شرطاً لإبرام صفقة لتبادل المحتجزين، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وفي تقرير نشرته صحيفة (جيروزاليم بوست)، نُسب إلى توليدانو إن الجيش لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يُكمل عمله في محور فيلادلفيا، وأن له أهمية استراتيجية للحرب في غزة، ويمكن اكتشاف المزيد من الأشياء هناك"، بحسب قوله.

وبحسب التقرير، ذكر توليدانو للوزراء "لا نقول ذلك (أنه ينبغي ترك محور فيلادلفيا). والجيش لا يقول إنه يجب تسليم محور فيلادلفيا إلى قوة أجنبية، ولكن نقول إنه يجب الاستمرار في تطهيره من الإرهاب فوق الأرض وتحتها"، على حد وصفه.