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الاقتصاد الاسرائيلي ينهار ..الدولار في طريقه إلى عتبة الـ 4 شواكل ..

الإثنين 05 أغسطس 2024 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد الاسرائيلي ينهار ..الدولار في طريقه إلى عتبة الـ 4 شواكل ..



القدس المحتلة / سما/

 يتوقع المراقبون أن يتخطى الدولار عتبة الـ 4 شيكل، في حال اندلع صراع واسع في المنطقة إضافة إلى التقلبات المالية في اسواق العالم.

وفي ظل اضطراب الأسواق والتوترات الأمنية في إسرائيل، افتتحت بورصة تل أبيب على انخفاض يقارب 3%، كما افتتح أسبوع تداول العملات الأجنبية مع تراجع آخر للشيكل وتداول حول 3.83 شيكل، واليورو يقترب من 4.2 في آخر 10 أيام، وفقدت العملة المحلية نحو 5% من قيمتها.

الرد الهجومي المتوقع من قبل إيران وحلفائها، واذا ما ردت اسرائيل على الرد، واتساع دائرة الحرب، سيؤدي بالتأكيد إلى تجاوز الدولار علامة الـ 4 شيكل، وقد يصل اليورو إلى حوالي 4.30 شيكل.

و في حال تأخر التصعيد الأمني فسنرى فعلياً تعويضاً معيناً في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بسبب ماراثون الشيكل من قبل المصدرين والمصنعين كل بداية شهر لدفع الرواتب والفواتير للموردين بالشيكل بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.

وبعد ضعف العملة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الدولار واليورو هذا الصباح. اليورو يقفز بنسبة 1.5% مقابل الشيكل ويتداول بالقرب من سعر 4.2 شيكل، والدولار الذي ضعف مقارنة بعملات أخرى في العالم بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي نشرت نهاية الأسبوع، يرتفع أيضا مقابل الشيكل لكن على سعر أقل بنسبة 0.3%، ليتداول صباح اليوم عند مستوى 3.83 شيكل.

وفي 10 أيام فقط خسر الشيكل نحو 5% من قيمته. في 25 يوليو، كان سعره التمثيلي 3.65 شيكل، وهذا الصباح، يتداول بحوالي 3.82 شيكل.

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