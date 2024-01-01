الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

رام الله / سما/

شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية طالت عشرات المنازل، وتخللتها مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين بأن "قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين".

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة وخاصة في المخيمات حيث داهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 4 مواطنين من قرية بيتين شرق مدينة رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهما.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وانتشرت في محيط منطقة "قبر يوسف" ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات في بعض المحاور وخاصة في محيط "قبر يوسف".

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني بأنها "تعاملت مع 4 إصابات بالاختناق لصحفيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس لتوفيره الحماية لاقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف".

وألقى فلسطينيين عبوة محلية الصنع تجاه القوات الإسرائيلية خلال اقتحام محيط "قبر يوسف".

وأفاد شهود عيان بأن "النيران اشتعلت في الواجهة الغربية من سوق الخضار بالمدينة جراء تعمد جرافات الاحتلال إلقاء إطارات مشتعلة داخل السوق".

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من البلدة القديمة بنابلس، كما اعتقلت شاب من منزله في مخيم بلاطة.

من جهتها قالت "سرايا القدس" كتيبة نابلس في بيان: "تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال والمستوطنين قرب قبر يوسف وأمطروهم بالرصاص وفجروا عبوة ناسفة بالجنود".

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه المنازل في مخيم العزة بمدينة بيت لحم من داخل المعسكر المحاذي للمخيم، فيما اعتقلت القوات شابا قرب مدخل بلدة النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية.

واعتدت القوات الإسرائيلية على شاب خلال اعتقاله من بلدة بيت أمر في مدينة الخليل.