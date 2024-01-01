سموتريتش يستولي على 100 مليون شيكل من أموال مقاصة السلطة الفلسطينية..

القدس المحتلة / سما/

وقع وزير وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمرا يقضي بالاستيلاء على 100 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية.

وجاء قرار سموتريتش قرصنة أموال المقاصة، بحسب المواقع العبرية تنفيذًا لقرارات محاكم إسرائيلية بتعويض إسرائيليين قتلوا جرّاء عمليات فلسطينية.

وهذه هي المرة الخامسة التي يقوم فيها سموتريتش بقرصنة أموال السلطة الفلسطينية. وذكر وزير المالية أن "السلطة الفلسطينية تمول الإرهاب والأعمال ضد مواطني إسرائيل".

ومضى سموتريتش ليعلن أن هذه السياسة ستستمر طالما استمرت السلطة الفلسطينية في التحريض على ما أسماه " الإرهاب".