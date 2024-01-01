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وزارة العمل تصرف دفعة مالية لـ 3576 عاملا من غزة

الأحد 04 أغسطس 2024 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل تصرف دفعة مالية لـ 3576 عاملا من غزة



رام الله / سما/

 أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، أنه سيتم البدء بصرف دفعة مساعدات نقدية لـ 3576 عاملا من قطاع غزة المتواجدين بالضفة الغربية، الذين تم طردهم قسرا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أن هؤلاء العمال ممن انقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز سكن تم تخصيصها من الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وبالتعاون مع الشركاء، ضمن جهود الوزارة من أجل دعم عمال غزة المتواجدين في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه سيتم من خلال هذه الدفعة صرف مساعدات نقدية لعمال غزة بقيمة 140 دينارا لكل عامل، من خلال فروع بنك فلسطين المنتشرة في جميع المحافظات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الدفعة السادسة من ضمن سلسلة المساعدات النقدية لعمال قطاع غزة منذ بدء العدوان، وتأتي بتنفيذ من الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وبتمويل من هيئة الصناديق العربية والإسلامية - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

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