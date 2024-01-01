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نتنياهو يضيف شرطا جديدا للمفاوضات..ابعاد الاسرى الى تركيا وقطر

الأحد 04 أغسطس 2024 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يضيف شرطا جديدا للمفاوضات..ابعاد الاسرى الى تركيا وقطر



القدس المحتلة / سما/

 في الأيام الأخيرة، أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عددًا من الشروط إلى الخطوط العريضة لصفقة التبادل، لكن نتنياهو يضيف الآن شرطًا آخر، يقضي بنفي جميع الإسرى الثقيلين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون في إسرائيل إلى الخارج.

ووفقا لتقرير القناة 13 العبرية فإنه سيتم ابعاد الأسرى الى دول مثل تركيا أو قطر، وليس إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وتضيف مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن "هذا تغيير آخر للخطوط العريضة لورقة الرئيس بايدن"، وتضيف أن أي تغيير في الخطوط العريضة في هذه المرحلة يضر بفرص التوصل إلى اتفاق".

وبحسب تفاصيل المفاوضات، فإن الأمر يتعلق بنفي حوالي 150 إسيرا من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، ويقول المحيطون برئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا ليس انقلابا على الخطوط العريضة لورقة بايدن ،وانما ينص المخطط على أنه سيكون هناك نفي ما لا يقل عن 50 أسيرا فلسطينيا تقريبا إلى الخارج.

في غضون ذلك، يقول كبار أعضاء الفريق المفاوض الإسرائيلي إن "جزء من الالتزام تجاه أهالي المختطفين هو عدم الكذب عليهم أيضا"، مضيفين أنه لا يمكن أن يقال لهم إن إسرائيل تفعل كل شيء من أجل التوصل إلى اتفاق بينما الدولة هي التي تمنع ذلك.

على خلفية ذلك تكشف القناة الإسرائيلية أن الجهاز الأمني يقترب من سلسلة من الاستقالات، حيث يبحث مكتب نتنياهو عن بديل للمسؤول عن ملف المفقودين والأسرى في الجيش، نيتسان ألون.

وفي ظل الاغتيالات واستمرار الحرب غادر أمس وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديدي برنيع ورئيس الشاباك رونان بار إلى القاهرة لمواصلة المحادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار. - وعاد إلى إسرائيل بعد الظهر.

وقالت مصادر مصرية للقناة العبرية إن حماس أبلغت مصر أن اغتيال هنية جمد الاتصالات، لكنها لن تعيقها لفترة طويلة.

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