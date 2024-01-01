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طهران: اسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وردنا قطعي...

الأحد 04 أغسطس 2024 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: اسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وردنا قطعي...



طهران/ وكالات/

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، إن إسرائيل "تجاوزت الخط الأحمر الكبير" لبلاده باغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، مشددا على أن رد طهران على هذه الجريمة "قطعي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مساء السبت، حول اغتيال هنية في العاصمة طهران الأربعاء الماضي.

ولفت باقري إلى انتهاك إسرائيل "الخط الأحمر الكبير لإيران" باغتيال هنية الذي كان يحل ضيفا على بلاده، وأشار إلى ما سماه بـ"الجرائم الصهيونية" بحق اليمن ولبنان وإيران، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

وقال إن "هذا العمل سيؤدي إلى نتيجتين، أولا، رد إيران القاطع على هذه الجريمة، وثانيا، تأثير أفعال (الصهاينة الشريرة) في زعزعة الاستقرار والأمن وتصعيد الأزمة في المنطقة، حيث يتوجب على الدول الإسلامية والمنطقة ان لا تلتزم الصمت تجاه ذلك".

واقترح باقري عقد اجتماع استثنائي للدول الإسلامية، داعيا باكستان إلى دعم هذه المبادرة واستخدام إمكانياتها لمنع استمرار "الأنشطة الإجرامية" للإسرائيليين.

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