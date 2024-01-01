المجازر مستمرة..عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرستين بمدينة غزة وخيام النازحين بالصواريخ وسط القطاع..

غزة / سما/
استشهد اكثر من 30 فلسطينيا واصابت العشرات الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان االالاف من النازحين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد المدارس المستهدفة خلال أقل من 24 ساعة إلى ثلاثة جميعها بالمدينة نفسها.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان، إن “5 فلسطينيين استشهدوا واصيب آخرون بقصف إسرائيلي على مدرسة حسن سلامة التي تؤوي نازحين بحي النصر غرب مدينة غزة”.
وأشار بصل، إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا مدرسة النصر في منطقة الشيخ رضوان شمال غربي غزة، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف النازحين بالمدرسة.
والسبت، استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، وفق الدفاع المدني بغزة
دخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يومه الـ303 مع تواصل القصف العنيف على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، لا سيما أحياء مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
وفي ساعات متأخرة من الليلة الماضية، استهدف قصف إسرائيلي خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خلّف 5 شهداء و15 مصابا.
كما وشنت طائرات الاحتلال شنت غارة جوية أخرى استهدفت منزلاً لعائلة الحسنات في دير البلح، خلفت 3 شهداء وعددا من المصابين.
من جهته، قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى إن “هذه هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها الاحتلال النازحين داخل المستشفى”.