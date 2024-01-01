تعطيل نظام تحديد المواقع في إسرائيل تحسبا لهجوم حزب الله وايران..

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتعطيل نظام تحديد المواقع "GPS" وسط إسرائيل كإجراء احترازي تهدف إلى تأمين المنطقة تحسبًا لهجوم محتمل من إيران أو حزب الله اللبناني.

هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات المتزايدة لمواجهة أي تصعيد عسكري قد يحدث في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها في المنطقة.

وأوضحت وسائل الإعلام "أن القرار بتعطيل GPS قد يؤثر على الحياة اليومية في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، حيث يعتمد العديد من السكان والشركات على هذا النظام في التنقل والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، ترى سلطات الاحتلال أن الحفاظ على الأمن القومي يتطلب اتخاذ مثل هذه الإجراءات الوقائية، حتى لو كانت تتسبب في بعض الإزعاج".

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عبرية أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج ولا توجد رحلات جوية لإعادتهم.