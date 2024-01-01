  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الأحد 04 أغسطس 2024 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام



رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقّعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الثلاثاء المقبل، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغبر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت "الأرصاد الجوية" المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. وأوضحت أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت:دول عربية لم تذرف دمعةً على هنيّة واسم الدولة التي خرجت منها التصفية محظور..

"الحرس الثوري" يكشف عن الطريقة التي تم فيها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والسلاح المستخدم

من سيخلف هنية في قيادة المكتب السياسي لحماس؟.. الحية أم مشعل والبحث عن اسم ثالث..

ممثل حركة “حماس” في إيران يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال إسماعيل هنية..

"أكثر رعبا من الوعد الصادق".. صحف إيران تنذر بردّ إيراني وشيك

ليلة الرعب في اسرائيل..

"نيويورك تايمز" تُهاجم نتنياهو بشدّة وتصفه بـ “المارق والساعي لإشعالِ فتيلِ حربٍ إقليمية”

الأخبار الرئيسية

صحيفة حيفا تترقّب بقلق انتقام إيران وحزب الله..

بايدن يخاطب نتنياهو بحدة: توقف عن خداعي والأخير يطالب واشنطن بعدم التدخل بالشؤون الاسرائيلية..

مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 4 آخرين في عملية طعن بحولون واستشهاد المنفذ ..

مصدر أمني اسرائيلي: إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية ونتنياهو لا يرغب بحدوثها..

نتنياهو: إسرائيل متمسكة بالسيطرة على محور “فيلادلفيا” ولا تنازل عن الشروط التي وضعتها لوقف الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية