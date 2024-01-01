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عبد العاطي ؤكد موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات

الأحد 04 أغسطس 2024 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبد العاطي ؤكد موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات



القاهرة/ سما/

أجري د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت 3 أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً مع السيد “على باقري كني” وزير خارجية إيران المُكلف.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومُدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال يأتي في إطار الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد القائم وتخفيف حده التوتر الذي يشهده الإقليم، حيث أكد الوزير د. عبد العاطي على أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلي قدر كبير من الخطورة، وتُنذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل يُهدد استقرار دول المنطقة ومصالح شعوبها، وهو ما يتعين معه تحلي كافة الأطراف بالهدوء وضبط النفس للحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الوزير د. عبد العاطى أعاد التأكيد على الموقف المصري الداعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي لزيادة حدة التوتر والمواجهة في الإقليم، مؤكداً موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول، مشيراً إلى أن تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعُب معه احتواء الأزمة.
من جانبه، أعرب وزير خارجية إيران المكلف عن تقديره للمبادرة المصرية بالتواصل، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة، كما وجه “باقري” في نهاية الاتصال الشكر للسيد وزير الخارجية على مشاركته في مراسم تنصيب رئيس جمهورية إيران الإسلامية الجديد، في إشارة تعبر عن اهتمام مصر بمشاركة حكومة وشعب إيران هذا الاستحقاق الهام على مستوي وزاري رفيع.

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