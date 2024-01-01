نتنياهو: إسرائيل متمسكة بالسيطرة على محور “فيلادلفيا” ولا تنازل عن الشروط التي وضعتها لوقف الحرب

القدس المحتلة / سما/

القدس- متابعات “رأي اليوم”- أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن بلاده تتمسك بالسيطرة على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هايوم”، نفي ما يتردد عن إبعاد الجيش الإسرائيلي عن المحور، خلال أي مفاوضات مقبلة مع “حماس”.

وشدد بيان مكتب نتنياهو على “التمسك بشروط أساسية” بدعوى الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، مثل إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة، ومنع عودة الفلسطينيين المقاومين على حد قولهم، إلى شمالي القطاع.

وشدد بيان مكتب نتنياهو على أن من يطالب بعكس ما يتطلبه الأمن القومي الإسرائيلي فإنه يضر ببلاده، ويعرضها للخطر ويقدم الاستسلام لحركة حماس، على حد وصفه.