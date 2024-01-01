هكذا يستعد الاحتلال لمواجهة هجوم محمور المقاومة القادم ..

القدس المحتلة / سما /

كشفت تقارير إعلامية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ أخيرا عدة إجراءات من أجل زيادة التأهب والجهوزية، وذلك وسط المخاوف من التصعيد بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة في بيروت وطهران.

وذكر موقع "I24" أن الجيش الإسرائيلي فرض حظر خروج على المقاتلين وخاصة الجنود النظاميين من منازلهم وطالبهم برفع حالة التأهب.

وأضاف الموقع، أنه تم رصد تعزيز وتكثيف لجميع التشكيلات، وتعزيز قوات المراقبة والاستخبارات، ونشر الكمائن في منطقة القيادة الشمالية.

وأوضحت أن قائد القيادة الشمالية يقوم بتقييمات ميدانية للوضع على مدار الساعة، كما تقوم القوات الجوية ومراكز الإطفاء بتحديد أهداف معرضة للهجوم.

وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية في الشمال، هناك تنسيق وحوار منتظم مع رؤساء السلطات والمنسقين الأمنيين العسكريين، تحسبا لأي تطورات.

ووفقا للموقع، فإن سلاح الجو الإسرائيلي بأكمله في حالة تأهب عالي المستوى، حيث تقوم المقاتلات بالتحليق المستمر في الجو، بالإضافة إلى الانتهاء من نشر بطاريات الدفاع الجوي.

كما رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.

وما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.

وتوعدت إيران وحزب الله برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية في بيروت وطهران.