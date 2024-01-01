مظاهرات في اسرائيل بعد عودة وفد التفاوض من القاهرة دون نتيجة..

القدس المحتلة/سما/

أعلن منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، السبت أنه على خلفية "المماطلة" في المفاوضات لتحرير الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ستقام مظاهرة هذا المساء في تل أبيب أمام مقر وزارة الجيش في الكرياه بتل أبيب.

جاء قرار العائلات بعد عودة رئيسي الموساد والشاباك إلى إسرائيل بعد زيارة للقاهرة، بسبب خلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك التقارير التي تشير إلى أن نتنياهو يعوق التقدم في صفقة لتحرير المحتجزين، حسب ما أفاد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأوضح المنتدى، أن المظاهرات ستقام في تل أبيب وأمام منزلي وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس حزب شاس أرييه درعي.

وفي البداية، كان المقرر أن تكتفي عائلات الأسرى بعرض فيلم بعنوان "ملجأ الموت" حول أحداث 7 أكتوبر بالقرب من مستوطنة رعيم، وذلك بسبب الوضع الأمني وإمكانية تنفيذ إيران وحزب الله هجوما على إسرائيل، لكن التقارير الأخيرة عن المفاوضات غيّرت الخطة.

وإلى جانب المظاهرة في تل أبيب، ستقام احتجاجات تحت عنوان "صفقة أو استقالة" أيضا أمام منازل وزير الجيش يوآف غالانت في مستوطنة عمقام، ورئيس حزب شاس أرييه درعي في القدس.

وفي تصريح خارج مقر الكرياه، قالت بعض العائلات: "هذه فرصة أخيرة لإعادة المختطفين وإنقاذ الأرواح"، وسيتم بث مباشر لتصريحات عائلات المختطفين في تل أبيب.

وتشهد الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل تصاعدا بسبب ما يعتبره المحتجون تأخيرا غير مبرر في التوصل إلى صفقة لتحرير "المختطفين"، ويطالبون رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذهم.