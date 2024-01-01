افتتاح مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته الثامنة في استراليا

سيدتي/وكالات/



حضيت مدينة سيدني باستراليا بافتتاح الدورة الثامنة لمهرجان العودة السينمائي الدولي بحضور جماهيري حاشد ضم كافة فئات المجتمع من مثقفين ومخرجين وكتاب وصناع أفلام وسياسيين إضافة الى حضور كبير من أبناء الشعب الفلسطيني اللذين خرجوا قصرا من غزة بفعل القصف والدمار والقتل الى استراليا, من ناحيتها قالت السناتور ماهرين فاروقي، وهي اول سيدة مسلمة في البرلمان الاسترالي ومن المدافعين عن الحق الفلسطيني ومواقفها المشرفة تجاهها .ان مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان العودة السينمائي الدولي جائت للتأكيد على الحق الفلسطيني والحرية لفلسطين وايمانا منها بعدالة قضية فلسطين

مضيفة ان شعوب العالم الحر لن تقف صامتة تجاه ما يجري من إبادة جماعية تجاع أطفال فلسطين ونساء وشيوخ غزة وسوف نردد بأعلى الصوت الى ان تتحرر فلسطين.

وأشارت منسقة المهرجان سناء أبو خليل لقد تشرفنا بحضور الفنان التشكيلي فايز الحسني ابو رماح الذي وصل حديثا الى استراليا مع السيدة زوجته واثنين من أحفاده الناجين من الحرب الصهيوني على غزة بعد ان خسر عشرة أشخاص من أفراد عائلته شهداء فلسطين.

وقال انه تربطه صداقة مباشرة مع المخرج سعود مهنا والمخرج يوسف خطاب وكم هو فخور بإنجازهمً

قد لاقى المهرجان اهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة في غزة من حيث اختيار الأفلام المعروضة والإصرار على اظهار الصورة الحقيقية للعالم من العدوان على شعبنا وصمودهم وتوثيق الرواية الفلسطينية بالصوت والصورة والتحدي الكبير بمواجهة الإجرام المستمر على الشعب الفلسطيني.

من جانبها وجهت الأستاذة سناء أبو خليل منسق المهرجان باستراليا شكرها الكبير الى القائمين في الوطن على مهرجان العودة السينمائي الدولي والى لجنة التحكيم التي نقدر جهودها الجبارة .

وحضر المهرجان أعضاء البلدية المحلية والسيناتور في البرلمان الاسترالي والإعلاميين وتلفزيون قناة العراقية بمديرها الاستاذ المخرج سمير قاسم وايضا اذاعة الSBS وإذاعة 4EBورؤساء الجمعيات وناشطين عرب وغير عرب من الجاليات الاثنية الذين يؤمنون بالقضية الفلسطينية والداعمين والراعيين للحفل لهم كل التقدير كما وجت الأستاذة سناء أبو خليل شكرها الكبير الى اللجنة المشاركة ، مقدمي الحفل الدكتورة الفلسطينية ميس حسين التي ابدعت في تقديمها وكان لها مشاركة غنائية مع الفنان السوري ماكسيم اغاني وطنية والمهندس الغزاوي احمد عبادلة الذي اضاء بقوة أدائه وجذب المشاهدين الى بلاغته وتعريفه عن القضية الفلسطينية وهو المحرك الرئيسي في تنسيق العمل وايضا الشكر الى مهندس الكمبيوتر شادي غنام على مجهوده والدكتور سمير غنام على جهوده في تصميم البانر والبوستات ، كما وجهت شكرها الكبير الى الداعمين ماديا ومعنويا للمهرجان وخاصة المخرج عمار بركات الذي شارك في انجاح المهرجان والمخرج السيد مصطفى حجازي الذي صور ونشر مباشر في الافتتاح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وضم الحفل الكثير من الفقرات الفنية وتم عرض فيلم التحدي والذي يجسد معاناة المخرج السينمائي سعود مهنا رئيس المهرجان والمخرج يوسف خطاب مدير المهرجان في إدارة المهرجان في غزة من بين الخيام وارصفة الطرقات كما تم عرض فيلم السلطانة بطولة الفنانة القدير جولييت عواد وفيلم زينة للمخرج العراقي عمار بركات ومن بطولة الفنان كنعان علي وفيلم كحل بلون الدم وفيلم يافا للمخرج سعود مهنا وفيلم يوم دراسي.

وضم الحفل معرضاً للتراث الفلسطيني والمشغولات اليدوية الفلسطينية تاكيدا من القائمين على المهرجان على التمسك بالتراث الوطني والثقافة الفلسطينية خاصة الثوب الفلسطيني الذي يحمل رمزاً للهوية لكل سيدات فلسطين