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حزب الله ينعى أحد مقاوميه قضى بقصف إسرائيلي

السبت 03 أغسطس 2024 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينعى أحد مقاوميه قضى بقصف إسرائيلي



بيروت/ سما/

 نعى حزب الله، السبت أحد مقاوميه الذي استشهد بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق بلدة وادي جيلو البازورية في جنوب لبنان.

ونشر حزب الله، صورة الشهيد علي نزيه عبد علي، وهو من مواليد عام 1984، أصيل بلدة عيتيت في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك إثر استهداف مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سيارة في بلدة البازورية بقضاء مدينة صور، كانت على الطريق العام بين وادي جيلو البازورية قرب شركة الغاز.

ولاحقا أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن استشهاد شخص في الغارة إسرائيلية، فيما تحدثت معلومات عن أنه أحد عناصر"حزب الله".

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