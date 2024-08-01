"أكثر رعبا من الوعد الصادق".. صحف إيران تنذر بردّ إيراني وشيك

تحولت العناوين العريضة في الصحف الإيرانية إلى ما يشبه "بيان حرب" تمهد لها إيران منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران مؤخرا.

وركز "مانشيت" العديد من الصحف المذكورة على وعيد إيران للانتقام من إسرائيل التي تتجه كافة الدلائل إليها، دون اعتراف علني منها، على ضلوعها باغتيال اسماعيل هنية خلال زيارته إلى طهران.

وعنونت صحيفة "جام جم" في مانشيتها وعيدا إيرانيا وكتبت "آثار الدماء من تل أبيب إلى البيت الأبيض" في إشارة إلى ضلوع واشنطن في تنفيذ عملية الاغتيال هذه، والاستعداد لمواجهة التحضيرات الأمريكية العسكرية في المنطقة انتظارا لرد من عدة دول في المنطقة منها لبنان واليمن.

صحف إيران تنبئ برد إيراني وشيك صحف إيران تنبئ برد إيراني وشيك

وأضافت الصحيفة: "إمضاء الشعب الإيراني لدعم المقاومة هو إشارة إلى مستوى التشبّع الكبير في طهران.

بدورها، أكدت صحيفة "جوان" أن الرد الإيراني سيكون أكثر رعبا من الرد في أبريل الماضي بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ومقتل قائد رفيع المستوى بـ"الحرس الثوري الإيراني" في الهجوم.

وكتبت "جوان": "عمليات مرعبة أكثر من الوعد الصادق تنتظر الصهاينة".