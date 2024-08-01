  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"أكثر رعبا من الوعد الصادق".. صحف إيران تنذر بردّ إيراني وشيك

السبت 03 أغسطس 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكثر رعبا من الوعد الصادق".. صحف إيران تنذر بردّ إيراني وشيك



طهران/ وكالات/

تحولت العناوين العريضة في الصحف الإيرانية إلى ما يشبه "بيان حرب" تمهد لها إيران منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران مؤخرا.

 

وركز "مانشيت" العديد من الصحف المذكورة على وعيد إيران للانتقام من إسرائيل التي تتجه كافة الدلائل إليها، دون اعتراف علني منها، على ضلوعها باغتيال اسماعيل هنية خلال زيارته إلى طهران.

وعنونت صحيفة "جام جم" في مانشيتها وعيدا إيرانيا وكتبت "آثار الدماء من تل أبيب إلى البيت الأبيض" في إشارة إلى ضلوع واشنطن في تنفيذ عملية الاغتيال هذه، والاستعداد لمواجهة التحضيرات الأمريكية العسكرية في المنطقة انتظارا لرد من عدة دول في المنطقة منها لبنان واليمن.

صحف إيران تنبئ برد إيراني وشيك

وأضافت الصحيفة: "إمضاء الشعب الإيراني لدعم المقاومة هو إشارة إلى مستوى التشبّع الكبير في طهران.

بدورها، أكدت صحيفة "جوان" أن الرد الإيراني سيكون أكثر رعبا من الرد في أبريل الماضي بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ومقتل قائد رفيع المستوى بـ"الحرس الثوري الإيراني" في الهجوم.

وكتبت "جوان": "عمليات مرعبة أكثر من الوعد الصادق تنتظر الصهاينة".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة سعودية : استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس» و3 قادة عسكريين في غارة بغزة

"هاليفي" يوجه رسالة تهديد لكل دول الشرق الاوسط..

يديعوت:دول عربية لم تذرف دمعةً على هنيّة واسم الدولة التي خرجت منها التصفية محظور..

إسرائيل تطلب مساعدة «الأصدقاء والحلفاء» لمواجهة هجوم قادم متعدد الجبهات

استشهاد 4 فلسطينيين بغارتين وإسرائيل تنسف مبانٍ بغزة والاحتلال يزعم اغتيال أبزر قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي

خلال تقديمه التعازي لأسرة هنية.. قرقاش يُشيد بموقف قطر

"الحرس الثوري" يكشف عن الطريقة التي تم فيها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والسلاح المستخدم

الأخبار الرئيسية

"الحرس الثوري" يكشف عن الطريقة التي تم فيها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والسلاح المستخدم

مصادر فلسطينية: 4 شهداء في قصف جوي جديد شرق طولكرم ..

من سيخلف هنية في قيادة المكتب السياسي لحماس؟.. الحية أم مشعل والبحث عن اسم ثالث..

"معاريف" : حالة استنفار قصوى في إسرائيل تحسبا لرد إيراني واسع..

ممثل حركة “حماس” في إيران يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال إسماعيل هنية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية