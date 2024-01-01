  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الحرس الثوري" يكشف عن الطريقة التي تم فيها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والسلاح المستخدم

السبت 03 أغسطس 2024 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحرس الثوري" يكشف عن الطريقة التي تم فيها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والسلاح المستخدم



طهران/ وكالات/

أعلن "الحرس الثوري الإيراني" أسلوب العملية التي أدت إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في العاصمة طهران.

وجاء في بيان رقم 3 الصادر عن "الحرس الثوري" أن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة ".

وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".

واختتم البيان: "نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة سعودية : استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس» و3 قادة عسكريين في غارة بغزة

"هاليفي" يوجه رسالة تهديد لكل دول الشرق الاوسط..

إسرائيل تطلب مساعدة «الأصدقاء والحلفاء» لمواجهة هجوم قادم متعدد الجبهات

استشهاد 4 فلسطينيين بغارتين وإسرائيل تنسف مبانٍ بغزة والاحتلال يزعم اغتيال أبزر قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي

يديعوت:دول عربية لم تذرف دمعةً على هنيّة واسم الدولة التي خرجت منها التصفية محظور..

خلال تقديمه التعازي لأسرة هنية.. قرقاش يُشيد بموقف قطر

"الحرس الثوري" يكشف عن الطريقة التي تم فيها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والسلاح المستخدم

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية: 4 شهداء في قصف جوي جديد شرق طولكرم ..

من سيخلف هنية في قيادة المكتب السياسي لحماس؟.. الحية أم مشعل والبحث عن اسم ثالث..

"معاريف" : حالة استنفار قصوى في إسرائيل تحسبا لرد إيراني واسع..

ممثل حركة “حماس” في إيران يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال إسماعيل هنية..

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم قيادي بكتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم بمدينة طولكرم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية