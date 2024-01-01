"الحرس الثوري" يكشف عن الطريقة التي تم فيها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والسلاح المستخدم

طهران/ وكالات/

أعلن "الحرس الثوري الإيراني" أسلوب العملية التي أدت إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في العاصمة طهران.

وجاء في بيان رقم 3 الصادر عن "الحرس الثوري" أن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة ".

وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".

واختتم البيان: "نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين".