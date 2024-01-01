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مصادر فلسطينية: 4 شهداء في قصف جوي جديد شرق طولكرم ..

السبت 03 أغسطس 2024 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر فلسطينية: 4 شهداء في قصف جوي جديد شرق طولكرم ..



طولكرم/سما/

قصف طائرة إسرائيلية مجموعة من المقاومين في للمرة الثانية خلال ست  ساعات في طولكرم ، .
وقال شهود عيان ان  " اربعة شهداء سقطوا  في قصف جوي جديد شرق طولكرم".



وزعم جيش الاحتلال "أنه قصف من الجو مسلحين خلال تبادل لاطلاق النار".

وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذه العملية خلال ست ساعات، نفذت غارة جوية صباح اليوم في المنطقة، أسفرت عن استشهاد خمسة مقاومين بينهم قيادي في القسام وآخر من الجهاد .

وبحسب زعم جيش الاحتلال كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة الثانية استهدفت شاحنة قرب طولكرم.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت اليوم السبت مدينة طولكرم.

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال حاصرت مخيم مخيم طولكرم وقامت بتطويق جميع مداخله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر ان الطواقم في طولكرم تعاملت مع 3 إصابات اختناق بالغاز نتيجة استهداف مجموعة من الصحفيين جرى تقديم الإسعاف الميداني".

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