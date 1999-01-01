  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الهند : مطالبات بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

السبت 03 أغسطس 2024 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهند : مطالبات بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل



وكالات / سما/

طالبت مجموعة من الشخصيات البارزة في الهند، وزير الدفاع راجناث سينغ، بوقف إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وبحسب الإعلام الهندي، أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ.

وجاء في الرسالة: "على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع إسرائيل بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى إسرائيل في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وطالبت الشخصيات مراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى إسرائيل.

ودعوا إلى الاستمرار في إبقاء تفاصيل رخص التصدير، بما في ذلك البلدان التي يتم التصدير إليها، مكشوفة للرأي العام.

وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لـ3 شركات أسلحة على الأقل، لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية.

وشدد الشخصيات على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.

وبينما لم تدل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأي بيان حول تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قالت قناة الجزيرة في يونيو/ حزيران الماضي إن نيودلهي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وفي يونيو الماضي، صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى نيودلهي دانييل كارمون أن الهند ربما تزود إسرائيل بالأسلحة "امتنانا لمساعدتها" خلال حرب كارجيل ضد باكستان عام 1999.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة سعودية : استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس» و3 قادة عسكريين في غارة بغزة

"هاليفي" يوجه رسالة تهديد لكل دول الشرق الاوسط..

إسرائيل تطلب مساعدة «الأصدقاء والحلفاء» لمواجهة هجوم قادم متعدد الجبهات

استشهاد 4 فلسطينيين بغارتين وإسرائيل تنسف مبانٍ بغزة والاحتلال يزعم اغتيال أبزر قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي

خلال تقديمه التعازي لأسرة هنية.. قرقاش يُشيد بموقف قطر

قائد الحرس الثوري الإيراني في رسالة لـ”نصر الله”: إسرائيل ينتظرها “الانتقام القاسي” لعملية اغتيال شكر

تحسباً للحرب القادمة..الحكومة الإسرائيلية توزع هواتف تعمل بالأقمار الصناعية على وزرائها

الأخبار الرئيسية

من سيخلف هنية في قيادة المكتب السياسي لحماس؟.. الحية أم مشعل والبحث عن اسم ثالث..

"معاريف" : حالة استنفار قصوى في إسرائيل تحسبا لرد إيراني واسع..

ممثل حركة “حماس” في إيران يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال إسماعيل هنية..

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم قيادي بكتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم بمدينة طولكرم

مسؤول إيراني: الرد على اغتيال فؤاد شكر قد يشمل “أهدافاً مدنية وعسكرية” داخل إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية