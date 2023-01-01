الاعلام العبري : نتنياهو يعتزم الإطاحة بوزير الجيش ورئيس الأركان ورئيس الشباك

القدس المحتلة / سما/

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش يوآف غالانت لدى عودته من الزيارة الدبلوماسية للولايات المتحدة، كما ورد في موقع "والا!".

إلا أن نتنياهو قرر تأجيل هذه الخطوة في الوقت الراهن، بسبب التصعيد الأمني الأخير. وقالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء: "لقد تم اتخاذ القرار، والسؤال ليس ما إذا كان قد تم ذلك أم لا، ولكن متى".

كما كشفت تقارير أن نتنياهو يفكر في استبدال رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار في المستقبل.

ونفى مكتب نتنياهو تلك الأنباء. سبق أن أعلن نتنياهو إقالة غالانت في مارس/آذار 2023، لكنه تراجع عن ذلك، بسبب الاحتجاج الذي بدأ بعد ذلك مباشرة.

في غضون ذلك، وبعد الاغتيالات التي طالت رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر هذا الأسبوع في بيروت، وبعدها بساعات قليلة لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، أصبحت إسرائيل مرة أخرى في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم واسع النطاق.