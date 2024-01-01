شهداء وإصابات في مجزرة جديدة لعائلة ابو حسنه جنوب قطاع غزة

استشهد 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين وسط وجنوب قطاع غزة، فجر السبت، فيما تتواصل الاشتباكات بين فصائل فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور توغلها المختلفة.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم نساء وطفلة وفقدان ثلاثة آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل يعود إلى عائلة “أبو حسنة” في منطقة ميراج شمال رفح (جنوب).

وقال شهود عيان للأناضول، إن “طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو حسنة في منطقة ميراج ما تسبب بتدمير المنزل فوق رؤوس ساكنيه وارتقاء من كانوا بداخله، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض”.

وأضاف الشهود أن “الجيش أطلق قنابل إنارة في سماء منطقة ميراج خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، حيث سقطت عدد منها في منازل المواطنين ما تسبب باندلاع حرائق”

وفي المحافظة الوسطى، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان عبر منصة “تلغرام”، “استشهاد أم وطفلها وإصابة عدد آخر بينهم حالات خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة الداية في محيط مسجد الصفاء بمخيم البريج (وسط)”.

وشهدت المناطق الشرقية لمخيم البريج ومدينة دير البلح (وسط)، قصفا مدفعيا وإطلاق نار من طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر خاصة في منطقة شمال البريج.

كما شهدت منطقة بيسان شمال شرق مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، قصفا مدفعيا مكثفا تزامن مع إطلاق سلاح البحرية الإسرائيلي قذائفه باتجاه شاطئ شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت الآليات الإسرائيلية المتمركزة في حي تل الهوى ومحيط الكلية الجامعية جنوب غرب المدينة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المنازل والمواطنين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم، بينما قصفت المدفعية منطقة جنوب حي الصبرة جنوب المدينة.

وفي السياق، تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي فصائل فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور توغله المختلفة.

وقالت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في بيان، إنها استهدفت موقع صوفا العسكري المحاذي لجنوب القطاع، بـ10 صواريخ “رجوم” 114 ملم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر السبت، تفجير منزل تم تفخيخه في وقت سابق، بقوة إسرائيلية راجلة في حي تل الهوى.

وقالت في بيان: “بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدونا عن تفجير منزل مفخخ أعدوه مسبقا بقوة صهيونية راجلة قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوى”.

وأضافت في بيان آخر، أن مقاتليها قصفوا “بعدد من عبوات أبابيل المقذوفة وقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتمركزين جنوب الحي”.

وأشارت إلى أن مقاتليها خاضوا “اشتباكات ضارية بالاشتراك مع كتائب القسام ضد قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح”، مضيفة “أوقعوا أفراد القوة ما بين قتيل وجريح”.

وبينت أنها استهدفت أيضا “بالاشتراك مع كتائب القسام آلية عسكرية صهيونية بقذيفة مضادة للدروع في منطقة أبو الصابر بمخيم الشابورة”.

كما عرضت “سرايا القدس” مشاهد لطائرة مسيرة، قالت إنها “سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء مدينة رفح”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.