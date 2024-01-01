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"معاريف" : حالة استنفار قصوى في إسرائيل تحسبا لرد إيراني واسع..

السبت 03 أغسطس 2024 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف" : حالة استنفار قصوى في إسرائيل تحسبا لرد إيراني واسع..



القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، بأن "إسرائيل في حالة استنفار قصوى تحسبا لرد إيراني واسع وسط تقديرات باستهداف خطوط الكهرباء والاتصالات".

وأكدت الصحيفة، "تزويد مستشفيات كبيرة بالوقود وأجهزة توليد الكهرباء وإخلاء مرائب السيارات لاستخدامها مستشفيات محصنة"، لافتة إلى "تزويد مستشفيات إسرائيلية بهواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية تأهبا للتعامل مع انقطاع الاتصالات".

يشار إلى أن المنطقة تواجه خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد اغتيال هنية في طهران، الأربعاء، واغتيال شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء.


وفي حين فشلت كل محاولات الوساطة حتى الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث يدور النزاع منذ نحو 10 أشهر بين إسرائيل وحماس، أثارت الحرب توترات في أنحاء الشرق الأوسط بين إسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها في لبنان واليمن والعراق وسوريا من جهة أخرى، لا سيما حزب الله.

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