  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اعتقال أكثر من 20 شخصا بإيران بينهم ضباط استخبارات ومسؤولين على خلفية اغتيال هنية..

السبت 03 أغسطس 2024 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال أكثر من 20 شخصا بإيران بينهم ضباط استخبارات ومسؤولين على خلفية اغتيال هنية..



طهران/ وكالات/

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وأوضح المسؤولون أن من بين المعتقلين ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين وموظفين بهيئة دار الضيافة.
كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني قوله إنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.
وقد تولت وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري التحقيق، وتطارد المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية القتل، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب الطبيعة الحساسة للتحقيقات.

الأكثر قراءة اليوم

"هاليفي" يوجه رسالة تهديد لكل دول الشرق الاوسط..

إسرائيل تطلب مساعدة «الأصدقاء والحلفاء» لمواجهة هجوم قادم متعدد الجبهات

استشهاد 4 فلسطينيين بغارتين وإسرائيل تنسف مبانٍ بغزة والاحتلال يزعم اغتيال أبزر قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي

الاعلام العبري : إسرائيل تحاول «عبثاً» تحطيم «حماس» باغتيال هنية وتأكيد مقتل الضيف

خلال تقديمه التعازي لأسرة هنية.. قرقاش يُشيد بموقف قطر ويُؤكد أن الإمارات ترفض الاغتيالات السياسية

قائد الحرس الثوري الإيراني في رسالة لـ”نصر الله”: إسرائيل ينتظرها “الانتقام القاسي” لعملية اغتيال شكر

تحسباً للحرب القادمة..الحكومة الإسرائيلية توزع هواتف تعمل بالأقمار الصناعية على وزرائها

الأخبار الرئيسية

ممثل حركة “حماس” في إيران يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال إسماعيل هنية..

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم قيادي بكتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم بمدينة طولكرم

مسؤول إيراني: الرد على اغتيال فؤاد شكر قد يشمل “أهدافاً مدنية وعسكرية” داخل إسرائيل

إسرائيل تطلب مساعدة «الأصدقاء والحلفاء» لمواجهة هجوم قادم متعدد الجبهات

صحيفة سعودية : استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس» و3 قادة عسكريين في غارة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية