استشهاد 5 فلسطينيين بينهم قيادي بكتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم بمدينة طولكرم

طولكرم/ سما/
استشهد 5 فلسطينيين صباح اليوم بعد قصف مركبتهم بصاروخين من طائرة اسرائيلية شمال مدينة طولكرم من بينهم قيادي في كتائب القسام.
وقال شهود عيان في المدينة إن قوات الاحتلال قصفت مركبة كان يستقلها 5 شبان على الطريق الوصلة بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم ما أدى لاندلاع النيران فيها وتفحمها بالكامل واستشهادهم وتفحم أجسادهم.
وأكد مدير مستشفى ثابت الحكومي بطولكرم الدكتور أمين خضر: “ارتقاء 5 شهداء: شهيد معروف الهوية وهو هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة، وموجودون في مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم”، وفق “صفا”.
وعقب العملية مباشرة اقتحمت قوات الاحتلال المكان ومنعت طواقم الاسعاف من الاقتراب من المكان واعتدت عليهم، لتنسحب من المكان بعد معاينتها المركبة وجثامين الشهداء، وتقوم بعدها الطواقم الطبية بنقل الجثث المتفحمة والمتقطعة إلى إشلاء إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم.
ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الشهداء وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على ارواحهم.
كما نددت بجريمة الاغتيال التي وصفتها بالجبانة والبشعة وبدم بارد وحملت الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن استهدافهم.
.