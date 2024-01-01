خلال تقديمه التعازي لأسرة هنية.. قرقاش يُشيد بموقف قطر ويُؤكد أن الإمارات ترفض الاغتيالات السياسية

ابو ظبي/سما/

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، محمد بن زايد، الجمعة، إن بلاده ترفض الاغتيالات السياسية بكافة أشكالها، مقدما التعازي لأسرة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

جاء ذلك في تغريدة للمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عبر منصة “إكس” أشاد بها بموقف قطر التي احتضنت مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية اليوم الجمعة.

وقال قرقاش: “احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر”.

وأضاف: “خالص التعازي لأسرته (إسماعيل هنية) ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان”.

وشدد على أن “موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره فلا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار”.

وفي وقت سابق الجمعة، شهد مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية، صلاة الجنازة على جثمان هنية، وحارسه الشخصي وسيم أبو شعبان، وسيدفن بالدوحة.

والأربعاء، أعلنت “حماس” وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وتوعدت كل من “حماس” وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.